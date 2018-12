V Sydneyju iz stolpnice ponovno evakuirali prebivalce

Sydney, 27. decembra - Prebivalci nove 33-nadstropne stolpnice v avstralskem Sydneyju so morali danes ponovno zapustiti svoje domove, že drugič v tem tednu. Oblasti v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales so namreč naročile temeljito preiskavo razpok, ki so jih odkrili po prvi evakuaciji na božični večer, poroča nemška tiskovna agencija dpa.