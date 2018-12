"Pokajoči zvoki" sprožili evakuacijo stolpnice v Sydneyju

Sydney, 24. decembra - Iz 33-nadstropne stolpnice v avstralskem Sydneyju so danes evakuirali stanovalce, potem ko je bilo v poslopju skozi vse jutro slišati "pokajoče zvoke". Izpraznili so tudi bližnja poslopja, stanovanja pa je moralo zapustiti okoli 3000 ljudi. Policija, gasilci in inženirji sedaj preverjajo konstrukcijo poslopja. Ljudje se bojijo, da se bo zrušilo.