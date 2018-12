Računsko sodišče občini Videm pri Ptuju izreklo negativno mnenje

Videm pri Ptuju, 24. decembra - Računsko sodišče je občini Videm pri Ptuju po opravljeni reviziji izreklo negativno mnenje za poslovanje v letu 2016. Očitki se nanašajo na proračun, dodatke k plačam zaposlenih, javna naročila pri investicijah, tekoče transferje neprofitnim organizacijam in ustanovam in zadolževanje. Ob tem so občini podali priporočila za izboljšanje poslovanja.