Računsko sodišče izdalo mnenje s pridržkom občini Majšperk

Majšperk, 23. novembra - Računsko sodišče je po opravljeni reviziji poslovanja občine Majšperk za leto 2016 ugotovila, da ta proračuna, rebalansov proračuna in zaključnega računa proračuna ni pripravila po funkcionalni klasifikaciji, nepopolne pa so bile tudi obrazložitve proračuna. Občini so izrekli mnenje s pridržkom in ji podali priporočila za izboljšanje poslovanja.