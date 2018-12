Po aretaciji dveh osumljencev Gatwick danes normalno obratuje

London, 22. decembra - Po petkovi aretaciji dveh osumljencev v povezavi s preleti dronov, zaradi katerih je bil na londonskem letališču Gatwick od srede zvečer zelo moten promet, se je letalski promet danes vrnil v stare tire, so sporočili z letališča. Ob tem so sicer potnike opozorili, da so zamude in odpovedi letov še vedno možne.