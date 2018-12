Letališče Gatwick po težavah z droni znova odprto

London, 21. decembra - Londonsko letališče Gatwick so davi znova odprli za promet, potem ko je bilo več kot en dan zaprto zaradi težav z droni. A promet še ne teče običajno, še vedno prihaja do zamud in odpovedi letov. Operaterje dronov, ki so povzročili težave, medtem še iščejo.