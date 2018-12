Ustavna obtožba zoper Šarca četrta v zgodovini, tudi tokrat malo možnosti za uspeh

Ljubljana, 21. decembra - Predlog ustavne obtožbe, ki so ga danes zoper premierja Marjana Šarca vložili poslanci SDS in SNS, je četrti tovrstni poskus presoje ravnanja predsednika vlade oz. države pred ustavnim sodiščem. Da bi obtožba prišla do presoje ustavnih sodnikov, je tudi tokrat malo verjetno, saj bi moralo takšen sklep podpreti vsaj 46 poslancev.