Vlada nasprotuje predlogu novele Zofvi

Ljubljana, 22. novembra - Vlada nasprotuje predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Zofvi), ki ga je vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Delno urejanje problematike financiranja zasebnih šol je po prepričanju vlade neprimerno, so danes sporočili iz urada vlade za komuniciranje.