Občina Zagorje ob Savi letos posodobila več cest

Zagorje ob Savi, 23. decembra - Občina Zagorje ob Savi je letos posebno pozornost namenila posodabljanju občinskih cest. Prenovljene so ceste na Trojanah, na Slačnik in skozi Zagorje, je na prednovoletni konferenci ta teden povedal zagorski župan Matjaž Švagan. Vesel je, da so končno uredili vpadnico v mesto pri Ruardiju, katere naložba je bila vredna 1,8 milijona evrov.