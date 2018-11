Vlada nakup objekta Utrip Čemšenik uvrstila v razvojni načrt

Zagorje ob Savi, 20. novembra - Vlada je na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve v veljavni načrt razvojnih programov za leto 2018 uvrstila nakup objekta Utrip Čemšenik v občini Zagorje ob Savi. Namen nakupa je vzpostavitev nastanitvenih kapacitet v okviru Centra za šolske in obšolske dejavnosti (CŠOD), so sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom).