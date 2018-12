DZ bo danes odredil dve parlamentarni preiskavi

Ljubljana, 20. decembra - Na zadnji dan decembrske seje poslance čaka ustanovitev preiskovalnih komisij. Poslanci koalicije in Levice zahtevajo ustanovitev preiskovalne komisije o politični odgovornosti pri financiranju političnih strank iz tujine, poslanci SDS, NSi in SNS pa o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije in področju nabav medicinske opreme.