Delo o neupoštevanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja (20. 12.)

Ljubljana, 19. decembra - Maja Grgič v komentarju Skrivanje za skrivnostjo piše, da zakon državljanom in pravnim osebam omogoča dostop do informacij javnega značaja, a se številne državne ustanove in podjetja, ki so k razkrivanju teh podatkov zavezane, temu še vedno upirajo in se sklicujejo na poslovno skrivnost.