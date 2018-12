Primorske novice o pogojih za uspehe slovenskih športnikov (20. 12.)

Koper, 19. decembra - Igor Mušič v komentarju Šampionski primorski veter ob uspehih slovenskih smučarjev in izboru športnika leta piše, da so slovenski športniki dokaz, da majhnost države ni nepremostljiva ovira na poti do vrhunskosti v svetovnem merilu, a opozarja, da bo takih uspehov brez dograjevanja športnih objektov v prihodnosti vse manj.