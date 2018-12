Tudi letos opozorila o nevarni uporabi pirotehničnih izdelkov

Ljubljana, 17. decembra - Policisti v sodelovanju z zdravniki tudi letos opozarjajo na posledice nepremišljene rabe pirotehnike, ki lahko za vedno zaznamuje življenje posameznika. Naj se raje iskri od veselja, ne od petard, pozivajo. Nepravilna raba pirotehnike povzroči telesne poškodbe, kot so opekline in raztrganine rok. Pokanje moti tudi živali in onesnažuje okolje.