Puriču se v DZ obeta zadostna podpora za kohezijskega ministra

Ljubljana, 19. decembra - Kandidatu za novega ministra brez resorja, pristojnemu za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Iztoku Puriču se obeta zadostna podpora za imenovanje. Da bodo glasovali proti, so napovedali le poslanci SDS, medtem ko se bodo v poslanski skupini Levica vzdržali, v NSi in SNS pa svojega stališča niso razkrili. Glasovanje bo še danes.