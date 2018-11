Bandelli po dveh mesecih zapušča vodenje resorja za razvoj in kohezijo

pripravila Mojca Zorko

Ljubljana, 13. novembra - Minister Marko Bandelli se je odločil slediti pozivu premierja Marjana Šarca in je podpisal odstopno izjavo. Šarčeve očitke je sicer zavrnil in dejal, da je v dveh mesecih naredil ogromno. V SAB pa so izpostavili, da Šarec ne spoštuje protokola o sodelovanju.