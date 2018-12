Ameriška učiteljica razkrila resnico o božičku in izgubila službo

New Jersey, 6. decembra - V ameriški zvezni državi New Jersey je učiteljica izgubila svoje delovno mesto, ker je pred prvošolčki razkrila resnico o božičku in nekaterih drugih mitih. Starše je resnicoljubno dejanje učiteljice razburilo, saj uživajo v otroškem veselju in pričakovanju v prazničnem času, ki je sedaj okrnjeno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.