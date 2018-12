Leto 2019: Minilo bo 50 let od prvega pristanka človeka na Luni

piše Blaž Mohorčič

Ljubljana, 21. decembra - Julija prihodnje leto bo minilo 50 let, odkar je Američan Neil Armstrong kot prvi človek stopil na Luno. Ta satelit je znova v ospredju zanimanja človeštva, zlasti kot izhodiščna točka pri nadaljnjem osvajanju vesolja. To pa postaja vse večje, so letos pokazali podatki evropske misije Gaia.