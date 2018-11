Znanstveniki Nase navdušeni nad uspešnim pristankom Insighta

Pasadena, 27. novembra - Nasin modul Insight je v ponedeljek uspešno pristal na Marsu in v laboratorijih ameriške vesoljske agencije Nasa v kalifornijski Pasadeni, od koder so vodili misijo, je izbruhnilo nepopisno veselje. Ustrezno poimenovani Insight (Vpogled) bo sedaj kmalu odložil krta za merjenje temperature planeta in seizmometer za zaznavanje morebitnih potresov.