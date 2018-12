V Bruslju nasilje po protestih proti dogovoru o migracijah

Bruselj, 16. decembra - Sprva mirni protesti desničarskih skupin proti dogovoru ZN o migracijah, ki se jih je danes v Bruslju udeležilo okoli 5500 ljudi, so se sprevrgli v nasilje. Protestnike, ki so v policiste in v poslopja evropskih institucij metali kamenje in druge predmete, so razgnali s solzivcem in vodnim topom, je poročala nemška tiskovna agencije dpa.