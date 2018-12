V Marakešu potrdili prvi globalni dogovor o migracijah

piše Blaž Mohorčič

Marakeš/Ljubljana/Bruselj, 10. decembra - V maroškem Marakešu so v ponedeljek predstavniki več kot 150 držav članic Združenih narodov potrdili dogovor ZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. K dogovoru je pristopila tudi Slovenija, ki jo v Marakešu zastopa državni sekretar na MNZ Sandi Čurin. To, da okoli 40 držav ni pristopilo, po njegovih besedah ni nič drastičnega.