Teš 6 zaradi požara izključen iz omrežja

Šoštanj, 16. decembra - Na šestem bloku Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6) je ponoči izbruhnil požar. Kot so za STA danes povedali na Regijskem centru za obveščanje Celje, je ogenj že pogašen, blok 6 pa je do nadaljnjega izključen iz omrežja. Pristojni okvaro odpravljajo, toplotna oskrba v Šaleški dolini je zagotovljena, so sporočili iz Holdinga Slovenske elektrarne (HSE).