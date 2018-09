Teš 6 zaradi rednih vzdrževalnih del ustavljen

Šoštanj, 17. septembra - V Termoelektrarni Šoštanj (Teš) so v petek ustavili šesti blok, razlog pa so redna vzdrževalna dela, ki jih med obratovanjem ni mogoče odpraviti, so sporočili iz HSE. Šestico naj bi znova zagnali do konca tedna. Do ustavitve bloka prihaja po 73 dneh neprekinjenega obratovanja, kar je najdaljše obdobje neprekinjenega obratovanja doslej.