V Beogradu znova protest proti Vučićevemu avtokratskemu vladanju

Beograd, 16. decembra - Več tisoč protestnikov se je v soboto zvečer v Beogradu udeležilo protesta proti predsedniku Aleksandru Vučiću in njegovi vladi. Opozicija in del civilne družbe Vučića, evropsko usmerjenega nacionalista, obtožuje avtokratskega vladanja in popolnega nadzora nad mediji, ki da jih uporablja za kampanjo proti nasprotnikom, poročajo tuje agencije.