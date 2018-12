Kosovo ustanavlja lastno vojsko, Beograd odločno proti, tujina s pomisleki

pripravilo zunanjepolitično uredništvo STA

Priština/Beograd/Bruselj, 14. decembra - Kosovski parlament je danes soglasno potrdil preoblikovanje varnostnih sil v vojsko. Medtem ko v Prištini praznujejo, kosovski Srbi in Beograd nasprotujejo kosovski vojski. EU in Nato vztrajata pri spremembi mandata kosovskih sil le v skladu s kosovsko ustavo, Moskva trdi, da gre za kršitev resolucije VS ZN, ZDA odločitev Prištine podpirajo.