Na licitaciji ponovno pričakujejo najboljšo hlodovino

Slovenj Gradec, 16. decembra - Lastniki gozdov, ki želijo sodelovati na 13. licitaciji vrednejšega lesa, še imajo čas, da v svojem gozdu najdejo in posekajo drevo, za katerega lahko dosežejo dobro ceno. Najbolj zaželene drevesne vrste so hrast, macesen, javor, oreh, kakovostna smreka in sadne vrste. Lani je najvišjo ceno, skoraj 18.000 evrov, dosegel hlod gorskega javorja.