V Slovenj Gradcu že zbirajo najboljši les za licitacijo

Slovenj Gradec, 9. januarja - V Slovenj Gradcu se pripravljajo na novo licitacijo vrednejših sortimentov lesa. Vse do 20. januarja poteka dovoz hlodovine na prostor v poslovni coni Ozare. Tam si bodo potencialni kupci hlode lahko ogledali in oddali ponudbe od 27. januarja do 6. februarja, ko bo ob 10. uri potekalo odpiranje ponudb. Rezultati bodo znani 15. februarja.