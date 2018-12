Klampferjeva pričakuje podporo predlogu novele zakona o minimalni plači

Ljubljana, 13. decembra - Ministrica za delo Ksenija Klampfer je pred današnjo obravnavo predloga novele zakona o minimalni plači v DZ poudarila, da je treba to področje nujno urediti. Kot je dejala v izjavi za medije, Slovenija beleži eno višjih gospodarskih rasti in prav je, da to občutijo tudi delavci. Predlog novele bo po njenih ocenah dobil ustrezno podporo.