DZ prižgal zeleno luč nadaljnji obravnavi predloga zakona o minimalni plači

Ljubljana, 29. novembra - Poslanci so na današnji izredni seji s 50 glasovi za in nobenim proti sklenili, da je predlog novele zakona o minimalni plači primeren za nadaljnjo obravnavo. V razpravi so se sicer kresala mnenja o smiselnosti zviševanja minimalne plače in ne vseh neto plač ter o ustreznosti socialnega dialoga, v katerem je potekala dosedanja obravnava.