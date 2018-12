Ameriška mejna policija aretirala 32 protestnikov za pravice migrantov

San Diego, 11. decembra - Blizu meje z Mehiko pri ameriškem San Diegu se je v ponedeljek zbralo okoli 400 ljudi, med njimi večinoma pripadnikov verskih skupnosti, ki so zahtevali sprejem migrantov v ZDA. Ko so se pomaknili do ograje na meji je policija aretirala 32 ljudi, večinoma verskih voditeljev in aktivistov.