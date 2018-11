ZDA zaradi pritiska migrantov začasno zaprle mejni prehod pri Tijuani

San Diego, 26. novembra - Mehiško ministrstvo za notranje zadeve je v nedeljo sporočilo, da je okoli 500 migrantov iz Srednje Amerike skušalo nasilno vstopiti v ZDA in jih bodo izgnali iz Mehike. Ameriški mejni agenti so na protestnike, ki so skušali prestopiti mejo, streljali s solzivcem, ZDA pa so za nekaj ur zaprle mejni prehod.