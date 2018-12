Francoska centralna banka zaradi protestov prepolovila oceno rasti BDP

Pariz, 10. decembra - Francoska centralna banka je danes navzdol popravila oceno gospodarske rasti za zadnje četrtletje, glavni razlog za to pa navedla proteste rumenih jopičev, ki so pretresli državo. Bruto domači proizvod (BDP) naj bi se tako med oktobrom in decembrom zvišal za 0,2 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke manj od predhodne ocene.