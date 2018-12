Macron v ponedeljek s predstavniki socialnih partnerjev in lokalnih oblasti

Pariz, 9. decembra - Francoski predsednik Emmanuel Macron se bo po četrti protestni soboti v ponedeljek sestal s predstavniki politike, gospodarstva, sindikatov in lokalnih oblasti. V "teh težkih trenutkih za narod" želi slišati njihov glas in predloge s ciljem njihove mobilizacije za delovanje, so danes sporočili iz Elizejske palače.