Sprehajalce v ljubljanskem Tivoliju pozdravlja Eleanor Roosevelt

Ljubljana, 10. decembra - Na današnji svetovni dan človekovih pravic, ko mineva 70 let od sprejetja Splošne deklaracije o človekovih pravicah, so ob drevoredu, ki vodi do Muzeja novejše zgodovine Slovenije v Tivoliju, odkrili spomenik Eleanor Roosevelt. Ta je odločilno sodelovala pri nastanku deklaracije, saj je predsedovala odboru, ki je oblikoval njeno besedilo.