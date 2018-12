Danes zaznamujemo svetovni dan človekovih pravic

Ljubljana, 10. decembra - Vsako leto na današnji dan ob obletnici sprejetja Splošne deklaracije o človekovih pravicah zaznamujemo svetovni dan človekovih pravic. Letos od sprejema deklaracije mineva že sedem desetletij, v Združenih narodih (ZN) pa ob tem poudarjajo, da so človekove pravice univerzalne in večne, a so ogrožene po vsem svetu.