Visoka podpora Newyorčanov sedežu Amazona ni utišala kritikov

New York, 10. decembra - Guverner in župan New Yorka, Andrew Cuomo in Bill de Blasio, sta z navdušenjem pozdravila odločitev Amazona, da del svojega novega sedeža postavi v mestnem predelu Queens, kjer je skoraj nemudoma izbruhnilo nasprotovanje lokalnega prebivalstva. Anketa univerze Quinnipiac kaže visoko javno podporo projektu, kar pa kritikov ni utišalo.