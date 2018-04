Na Krasu s telemetrično ovratnico opremili šakala Luko

Ljubljana, 11. aprila - Na Krasu so z GPS telemetrično ovratnico opremili prvega šakala v Sloveniji in šele četrtega v Evropi, so sporočili z ljubljanske biotehniške fakultete. Mladega samca so poimenovali Luka, s pomočjo ovratnice pa bodo zbirali podatke o gibanju in življenju tega osebka, so pojasnili.