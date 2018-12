Kandidati za novo vodjo nemške CDU pozvali k prenovi stranke

Hamburg, 7. decembra - Vidnejši kandidati za novega predsednika nemških krščanskih demokratov (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz in Jens Spahn so danes pred glasovanjem poudarili, da se mora stranka prenoviti, a ima vsak svojo vizijo, kako. Strinjali so sicer se, da mora CDU ostati močna ljudska sredinska stranka v Nemčiji in Evropi.