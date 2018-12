Trije kandidati za nov obraz nemške CDU: Kramp-Karrenbauer, Merz in Spahn

piše Sara Erjavec Tekavec

Berlin, 5. decembra - Za položaj vodje nemških krščanskih demokratov (CDU) se potegujejo trije vidnejši kandidati, vsak s svojimi načrti za prihodnost stranke. To so sredinska zaveznica nemške kanclerke Angele Merkel Annegret Kramp-Karrenbauer, konservativni milijonar Friedrich Merz in mlad ambicioznež Jens Spahn.