Na Bledu v prazničnem decembru akcija Posvoji zeleno drevo

Bled, 6. decembra - V Turizmu Bled so se ob letošnjem prazničnem decembru v skladu s politiko trajnostnega razvoja lotili akcije Posvoji zeleno drevo. Za okrasitev blejske promenade so kupili 60 smrek, ki jim bodo do zaključka praznikov našli nove lastnike. Ti bodo drevesa odnesli domov in jih posadili.