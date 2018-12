Na zasedanju Ovseja pozivi k umiritvi razmer med Ukrajino in Rusijo

Milano, 6. decembra - Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini je danes ob začetku zasedanja Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) pozvala Rusijo, naj izpusti zajete ukrajinske mornarje. Pozivu k izpustitvi mornarjev in umiritvi razmer med Ukrajino in Rusijo so se v Milanu pridružili tudi drugi zunanji ministri.