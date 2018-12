S projektom eProstor do večje preglednosti pri upravljanju s prostorom v Sloveniji

Ljubljana, 6. decembra - Za večjo učinkovitost in preglednost pri upravljanju s prostorom v Sloveniji so se na ministrstvu za okolje in prostor ter geodetski upravi lotili projekta eProstor. Program bo uporabnikom med drugim prinesel hitrejše poslovanje, boljšo informiranost ter kakovostnejše podatke. Ti bodo tudi osnova za obdavčitev nepremičnin.