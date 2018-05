S Prostorskim informacijskim sistemom poenostavljen dostop do prostorskih podatkov

Ljubljana, 8. maja - Ministrstvo za okolje in prostor je vzpostavilo spletno mesto Prostorskega informacijskega sistema, ki po njihovih navedbah med drugim prinaša dostop do vseh podatkov o prostorskih aktih na enem mestu. Fizičnim in pravnim osebam so na voljo podatki za približno 160 občin, ki so že izdelale občinski prostorski načrt.