Slovenski kratki filmi na festivalu na Sardiniji

Cagliari, 6. decembra - Slovenski kratki filmi se predstavljajo na 14. Festivalu mediteranskega kratkega filma v Sant'Antiocu na Sardiniji. Slovenija je letošnja država v fokusu. Obiskovalci festivala, ki poteka od 4. do 9. decembra, si bodo danes lahko ogledali 11 kratkih filmov, ki so nastali v obdobju od 2004 do 2018.