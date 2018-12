Mednarodni dan prostovoljstva v znamenju lokalnih prostovoljcev in mladih

Ljubljana, 5. decembra - Mednarodni dan prostovoljstva vsako leto 5. decembra opozarja na velik prispevek prostovoljk in prostovoljcev ter njihovega dela k družbeni blaginji. Letos so v ospredju lokalni prostovoljci in mladi. Predsednik DZ Dejan Židan si želi, da so mladi navdih vsem drugim, zato so vrata parlamenta zanje vedno široko odprta, je zapisal v poslanici.