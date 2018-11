Na forumu o prostovoljstvu predvsem o solidarnosti mladih

Ljubljana, 29. novembra - Pred mednarodnim dnevom prostovoljstva, ki bo 5. decembra, so na Slovenski filantropiji pripravili forum o prostovoljstvu na temo solidarnost mladih. Predsednica filantropije Anica Mikuš Kos je poudarila, da sta prostovoljno delo in solidarnost mladih pomembna, ker predstavljata investicijo v to, kako se bo razvijal človeški rod.