Italijanska policija na Siciliji prijela novo izbranega šefa mafije

Rim, 4. decembra - Italijanski karabinjerji so v operaciji na Siciliji aretirali novo izbranega šefa izvršnega organa sicilske mafije, palermske pokrajinske komisije, 80-letnega Settima Minea in še 45 drugih osumljencev, so danes sporočile oblasti. Italijanski notranji minister Matteo Salvini pa si je zaradi tvitov prislužil kritiko torinskega tožilca.