V Rimu mafiji zasegli osem luksuznih vil

Rim, 20. novembra - Italijanska policija je danes v Rimu zasegla osem luksuznih vil, ki so jih nezakonito zgradili pripadniki mafijske združbe Casamonica. Zgradbe bodo porušili do konca leta, je ob tem povedala rimska županja Virginia Raggi. Vile je moralo ob tem zapustiti med 35 in 40 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.