Bertoncelj v Bruslju s predsednikom EIB o Karavankah in drugem tiru

Bruselj, 4. decembra - Finančni minister Andrej Bertoncelj se je danes v Bruslju s predsednikom EIB Wernerjem Hoyerjem pogovarjal o karavanškem predoru in drugem tiru. Izpostavil je veselje, da bo predvidoma ta mesec podpisan dogovor o financiranju karavanškega predora, in napovedal srečanje Slovenije, Evropske komisije in EIB o drugem tiru še letos.