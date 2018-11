Erjavec: Koalicija v soboto brez dogovora o višini dodatnih sredstev za regres upokojencem

Ljubljana, 20. novembra - Prvak DeSUS Karl Erjavec in vodja poslancev DeSUS Franc Jurša sta za STA zatrdila, da se koalicijski vrh v soboto ni dogovoril, za koliko bodo povečali sredstva za regres upokojencem in kako bo ta izplačan. Tako zagotavlja tudi minister za finance Andrej Bertoncelj in zanika nekatere današnje navedbe predsednice SAB Alenke Bratušek.